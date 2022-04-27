Лише політичний шлях: Молдова прокоментувала заяву Арестовича про "взяти під контроль Придністров'я"

Лише політичний шлях: Молдова прокоментувала заяву Арестовича про "взяти під контроль Придністров'я"

Бюро реінтеграції Молдови прокоментувало заяву радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича про те, що держава зможе взяти під контроль невизнане Придністров'я, якщо про допомогу попросить сама Молдова.

Влада Молдови має намір врегулювати проблему Придністров'я лише політичним і мирним шляхом, заявили в Бюро реінтеграції.

Про це пише NewsMaker.

У молдовському відомстві послалися на закон про правовий статус регіону.

"Там чітко сказано, що врегулювати придністровський конфлікт можна політичним шляхом і лише з допомогою мирних рішень, які виключають військові та інші силові дії. А також на основі принципів демократизації та демілітаризації регіону, поваги суверенітету та збережння територіальної цілісності Молдови", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 26 квітня Арестович заявив, що через провокації Росії у невизнаному Придністров’ї у Молдови можуть бути великі неприємності. Тож державі варто звернутися по допомогу до Румунії та України. А Україна, за словами радника голови ОП, "впорається з тим", щоб взяти під контроль Тирасполь.

У Придністровській республіці вже втретє за два останні дні заявляють про вибухи

Читайте також: