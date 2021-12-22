Лише три людини: Зеленський визначив посадовців, які можуть коментувати зовнішню політику України

Лише три людини: Зеленський визначив посадовців, які можуть коментувати зовнішню політику України

Коментарі та заяви інших осіб, незалежно від займаної посади, не будуть вважатися офіційною позицією України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив, що коментувати зовнішню політику України можуть лише троє посадовців.

Відповідний указ №671 з'явився на сайті Офісу президента 22 грудня.

Відповідно до документа, робити офіційні заяви щодо зовнішньої політики України можуть:

президент, прем’єр-міністр, міністр закордонних справ України.

"Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України", - йдеться у документі.

Як йдеться в указі, метою такого рішення Зеленський називає забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу, посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх відносин та належного виконання міжнародних договорів України.

Коментарі та заяви інших осіб, незалежно від займаної посади, не будуть вважатися офіційною позицією України.

Також Зеленський своїм указом визначив, що державні органи під час здійснення зовнішніх зносин повинні погоджувати з Міністерством закордонних справ України у формі письмових запитів:

підготовку закордонних візитів керівників державних органів та візитів іноземних офіційних делегацій в Україну;

офіційні заяви, коментарі з питань реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, ініціативи міжнародного характеру.

ініціативи щодо набуття Україною членства в міжнародних організаціях, міждержавних об’єднаннях;

підготовку міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх документів незалежно від їх конкретного найменування та інших органів, з якими укладається такий документ;

пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України в статутних та інших органах міжнародних організацій;

проведення міжнародних консультацій, переговорів, зустрічей, бесід, інших заходів;

участь у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, засіданнях статутних та інших органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших двосторонніх і багатосторонніх органів;

Також читайте Зеленський продовжує бути лідером симпатій серед виборців: оновлений президентський рейтинг

Окрім того, відтепер в разі проведення в Україні міжнародних переговорів, зустрічей, бесід до української сторони мають бути включені:

прем’єр-міністр України — перший заступник або заступник міністра закордонних справ України;

перший віцепрем’єр-міністр України, віцепрем’єр-міністр України — керівник відповідного структурного підрозділу апарату Міністерства закордонних справ України;

міністр України, керівник іншого центрального органу виконавчої влади, державного органу;

У разі у разі проведення за кордоном міжнародних переговорів, зустрічей, бесід мають бути включені:

прем’єр-міністр України, перший віцепрем’єр-міністр, віцепрем’єр-міністри, міністри, керівники інших центральних органів виконавчої влади, державних органів.

Читайте також: