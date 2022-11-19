Лише Зеленський може ухвалити рішення про перемовини з РФ: у Білому домі переконують, що не тиснуть на Україну

Вашингтон підтримує дипломатичне вирішення, але не підштовхує до перемовин.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не тиснуть на Україну в питанні перемовин з РФ, адже це рішення "може ухвалити лише президент Володимир Зеленський".

Про це пише Голос Америки 18 листопада.

За його словами, "Зеленський сам визначає, чи готовий він до переговорів, коли і який вигляд матимуть ці переговори".

"Ми всі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання – це найкраще, що може бути, не рахуючи просто виведення військ Путіним", – зазначив Кірбі та запевнив, що ніхто не штовхає українського лідера якомога швидше почати діалог з країною-агресоркою Росією.

Раніше видання The Wall Street Journal посилаючись на власні джерела писало, що нібито високопоставлені чиновники США почали підштовхувати Київ до мирних переговорів на випадок, якщо зима загальмує динаміку на фронті.

Київ вирішуватиме коли і на яких умовах вести переговори з Росією - Столтенберг

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