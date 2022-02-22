Лише жорстка позиція та політичний захист України можуть зупинити агресора - Дуда вимагає негайних санкцій

Лише жорстка позиція та політичний захист України можуть зупинити агресора - Дуда вимагає негайних санкцій

Польський президент Анджей Дуда переконаний, що президент Росії підриває порядок в Європі.

Президент Росії Володимир Путін підриває порядок в Європі, встановлений на рубежі XX-XXI століть, тому потрібно забезпечити політичний захист України та негайно запровадити проти РФ відповідні санкції.

Про це написав у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter президент Польщі Анджей Дуда.

W sytuacji, gdy Prezydent Rosji podważa porządek Europy ustanowiony na przełomie wieków (XX i XXI), potrzeba wielkiej jedności i zdecydowanej postawy NATO, UE i krajów naszego regionu. Tylko twarda postawa i polityczna obrona Ukrainy może zatrzymać agresora. Sankcje natychmiast! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 21, 2022

“У ситуації, коли президент Росії підриває порядок в Європі, встановлений на рубежі XX-XXI століть, потрібна велика єдність і тверда позиція з боку НАТО, ЄС і країн нашого регіону. Лише жорстка позиція та політичний захист України можуть зупинити агресора. Санкції негайно!”,- підкреслив глава польської держави.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Окрім того, Путін розпорядився ввести війська на територію ОРДЛО.

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