"Лисиця лазити до курника не буде": у Москві обіцяють не допустити розміщення сил НАТО в Україні

"Лисиця лазити до курника не буде": у Москві обіцяють не допустити розміщення сил НАТО в Україні

РФ звинувачує Альянс у навчаннях біля своїх кордонів.

Російська Федерація не допустить розміщення розміщення інфраструктури НАТО в Україні і в Грузії.

Про це заявив керівник російської делегації щодо військової безпеки Костянтин Гаврилов, пишуть росЗМІ.

За його словами, спроби "заговорити" Росію не будуть успішними, або відповідь буде зовсім іншою". Він заявив, мовляв, НАТО проводить навчання біля кордонів РФ, здійснює польоти над Прибалтикою та Чорним морем.

"Лисиця більше лазити в курник не буде. Замість лісодава вже виріс великий вовкодав", - сказав Гаврилов.

Як повідомлялося, голова делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що Росія дасть військову відповідь НАТО, якщо Альянс "продовжуватиме наступати на хворі точки".

Тим часом США заявили, що право України визначати свої перспективи щодо членства в НАТО, а також рішення країн Альянсу про його розширення, відповідають основам європейської безпеки.

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