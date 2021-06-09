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Лист дівчини Протасевича та інформація про нового посла США. П'ять новин, які ви могли проспати

Лист дівчини Протасевича та інформація про нового посла США. П'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати

  • Сім'я затриманої в Мінську дівчини журналіста Романа Протасевича, росіянки Софії Сапеги, отримала перший лист від дочки з СІЗО КДБ Білорусі. У ньому вона просить не звинувачувати у трагедії Протасевича, заарештованого після того, як білоруська влада посадила в Мінську літак Ryanair, на якому вони летіли до Вільнюса з Греції. Читати далі –>
  • Президент США Джо Байден подовжив на рік дію американських санкцій щодо представників керівництва Білорусі. Він підписав відповідну постанову і направив Конгресу США повідомлення про це. Читати далі –>
  • В адміністрації США вважають, що Україна вже має всі інструменти, що вимагаються для потенційного приєднання до НАТО. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Читати далі –>
  • Сполучені Штати Америки планують незабаром призначити свого нового посла в Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Читати далі –>
  • Найгіршим для Вашингтона підсумком будівництва "Північного потоку-2" були б зіпсовані відносини з Німеччиною, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він уточнив, що добудова трубопроводу і його введення в експлуатацію — різні речі. Читати далі –>

 