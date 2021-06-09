Лист дівчини Протасевича та інформація про нового посла США. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати
- Сім'я затриманої в Мінську дівчини журналіста Романа Протасевича, росіянки Софії Сапеги, отримала перший лист від дочки з СІЗО КДБ Білорусі. У ньому вона просить не звинувачувати у трагедії Протасевича, заарештованого після того, як білоруська влада посадила в Мінську літак Ryanair, на якому вони летіли до Вільнюса з Греції. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден подовжив на рік дію американських санкцій щодо представників керівництва Білорусі. Він підписав відповідну постанову і направив Конгресу США повідомлення про це. Читати далі –>
- В адміністрації США вважають, що Україна вже має всі інструменти, що вимагаються для потенційного приєднання до НАТО. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Читати далі –>
- Сполучені Штати Америки планують незабаром призначити свого нового посла в Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Читати далі –>
- Найгіршим для Вашингтона підсумком будівництва "Північного потоку-2" були б зіпсовані відносини з Німеччиною, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він уточнив, що добудова трубопроводу і його введення в експлуатацію — різні речі. Читати далі –>