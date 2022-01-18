Літак Британії з озброєнням для України летів в обхід Німеччини: що говорять у Лондоні і Берліні

Літак Британії з озброєнням для України летів в обхід Німеччини: що говорять у Лондоні і Берліні

Британські літаки чомусь вирішили оминути Німеччину, обравши довший шлях до України.

В Міністерстві оборони Великої Британії спростували інформацію, що Німеччина відмовилась пропустити над своєю територією британські літаки, які доправляли до України оборонне озброєння.

Про це Міноборони Британії заявило у коментарі журналісту німецького видання Bild Юліану Рьопке.

"Німеччина не відмовляла у доступі до свого повітряного простору, оскільки Велика Британія не подавала запит, між Великою Британією та Німеччиною не було суперечки з цього питання", — опублікував коментар міністерства журналіст у себе в Тwitter.

#Update @DefenceHQ bestätigt gegenüber @BILD: "Germany have not denied access to its airspace as the UK did not submit a request, there has been no dispute between the UK and Germany on this issue." pic.twitter.com/OQGgOGVyiz — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 18, 2022

Водночас, відомство не пояснює, чому літаки вирішили оминути Німеччину, обравши довший шлях до України.

Міністерство оборони Німеччини також запевняло журналіста, що Берлін не забороняв британським літакам перетинати німецький авіапростір.

Нагадаємо, що Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї для захисту від Росії. Проте у Мережі з’явилася трекінгова карта, на якій видно, що британські літаки чомусь зробили гак і летіли в обхід території Німеччини.

➡️Großbritannien tut heute Nacht alles in seiner Macht stehende, um die Ukraine zu unterstützen.

➡️Deutschland tut offenbar alles in seiner Macht stehende, um das zu verhindern.

pic.twitter.com/M6f1SjylM3 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 17, 2022

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