Літак до суду: подробиці повернення Порошенка до України в режимі "онлайн"

П'ятий президент місяць не був в Україні.

Петро Порошенко повертається до України. О 9:10 в аеропорту "Київ" приземлився літак з Варшави на борту із п'ятим президентом, де його зустрічають прихильники. Однак вже об 11:00 у Печерському суді Києва розпочнеться засідання щодо обрання запобіжного заходу.

Петру Порошенку висунули підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Спільником п'ятого президента у цій справі обвинувачення вважає нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

ТСН.ua в режимі онлайн розповідає про найважливіші події навколо повернення п'ятого президента до України.