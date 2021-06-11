"Літак ми бахнули": в Гаазі триває розгляд справи МН-17, який збили бойовики

Бойовики думали, що збили український винищувач

"Літак ми бахнули": нові записи переговорів між бойовиками так званої "ДНР" – оприлюднили на суді в Гаазі, де триває розгляд справи МН-17.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 10 червня.

Зокрема, бойовики зізнаються одне Одному, що збили літак із російської установки "Бук". Щоправда, думають - це український винищувач. Утім, міжнародне слідство достеменно встановило: жодного українського військового літака там і близько не було. Розмови між бойовиками відбувалися напередодні та в день збиття рейсу МН-17 - їх перехопила СБУ і згодом передала до Гааги.

Також читайте Росія відмовилася вести консультації з Нідерландами та Австралією щодо збитого "МН-17"

Також суд долучив до справи й торішнє інтерв’ю ексватажка бойовиків росіянина Ігоря Гіркіна - українському журналісту Дмитру Гордону. У цій розмові Гіркін, зокрема, зізнається, що несе відповідальність за збитий Боїнг.

Додамо, що розгляд справи МН-17 по суті розпочався від початку цього тижня. Вже заслухали покази свідків авіатрощі. Зокрема, були відхилені свідчення людей, які стверджували, що "Бук" нібито запустили збоку Амвросіївки, яка у липні 2014 року була під контролем українських військовослужбовців. Слідчі не знайшли підтверджень того, що "Бук" випустили з Амвросіївки. Натомість є підтвердження наявності щонайменше двох ракет на окупованій на території.

Нагадаємо, малайзійський Boeing, який у липні 2014 року летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованим Донбасом з російської ракетної установки "Бук". Загинули 298 осіб - це всі, хто був на борту.

Новини світу: на суді в Гаазі оприлюднили записи переговорів між бойовиками так званої "ДНР"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання