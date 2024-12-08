Літак, на якому ймовірно перебував Асад, зник з радарів - моніторингові канали

За перевіреною інформацією, літак, на якому перебував сирійський диктатор Башар Асад, різко почав втрачати висоту, а потім зникнув з радарів. Ймовірно, він розбився.

Про це повідомляють моніторингові канали.

За даними FlightRadar, Літак Іл-76Т з номером SYR9218, на борту якого ймовірно перебував Асад, розбився поблизу Аль-Сувейрі.

Інформація потребує уточнення та перевірки.

Раніше Reuters заявили про те, що Башар Асад залишив Дамаск у невідомому напрямку

Про це видання повідомляло з посиланням на двох високопосадових сирійських офіцерів.

Водночас сирійські повстанці заявляють про успіхи революції.

До того, йдеться про те, що усі співробітники залишили міжнародний аеропорт Дамаска, його роботу повністю припинено, передає сирійське радіо.

Вибухи було чути у Дамаску, інформує сирійська радіостанція Sham FM.

Черговий "жест доброї волі": в Сирії сили Асада і росіяни вийшли з захопленої Хами

Своєю чергою, Al Jazeera стверджує, що сирійські військові залишають центр Дамаска, будівлі центрального телебачення зайняті сторонніми.

Al Jazeera стверджує, що озброєні повстанці випустили всіх ув'язнених однією з найбільших тюрем Дамаска "Сейдна".

Також йдеться про те, що генштаб Сирійської арабської армії поінформував усіх своїх солдатів та офіцерів про падіння режиму та наказав скласти зброю.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що війна в Сирії не стосується США, і треба дозволити конфлікту розвиватися природним шляхом. На думку обраного президента США, Росія теж не допоможе Сирії, оскільки втратила у війні проти України понад 600 тисяч солдатів.

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