Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1990
Час на прочитання
1 хв

Один із літаків супроводу Путіна прибув на Аляску: що відомо

Борт супроводу президента РФ приземлився в США.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Борт супроводу російського диктатора Володимира Путіна уже приземлився у місті Анкоридж на Алясці, де пройде його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише ClashReport.

«Літак Володимира Путіна приземлився в США», — йдеться в повідомленні.

Зустріч Путіна / © ClashReport

Зустріч Путіна / © ClashReport

Близько 18-ї години сервіс Flightradar повідомляв, що спецборт RA-64531 взяв курс на Анкорідж.

Путін вилетів із Магадана на літаку Ту-214ПУ.

Він перебував у місті Магадан з «повноцінною регіональною поїздкою», яка охоплює відвідування промислового підприємства та зустріч з губернатором області.

Нагадаємо, Пєсков зазначав, що президент Російської Федерації Володимир Путін прилетить до американського міста Анкоридж на Алясці об 11 годині за місцевим часом (о 22 годині за Києвом).

Також президент США Дональд Трамп збирається особисто зустрічати російського президента Володимира Путіна в аеропорту Анкориджа.

