Літак з Трампом на борту аварійно приземлився у США

Колишній президент США Дональд Трамп вирушив до штату Монтана на мітинг, проте, за словами персоналу аеропорту, його літак спершу був змушений спрямувати в аеропорт на іншому боці Скелястих гір через механічну проблему.

Про це пише Associated Press (AP).

За словами Дженні Моккель, адміністративного помічника міжнародного аеропорту Біллінгс-Логан, літак Трампа прямував до Боузмена, штат Монтана, коли його перенаправили до Біллінгса, що за 142 милі на схід. Моккель сказав, що колишній президент продовжував летіти в Бозман на приватному літаку.

Кампанія Трампа опублікувала його відео після приземлення, на якому він сказав, що радий бути в Монтані, але нічого не згадав про приземлення.

Колишній президент приїхав до Монтани, сподіваючись виправити деякі незавершені справи з 2018 року, коли він неодноразово проводив передвиборчу кампанію в Big Sky Country у невдалій спробі скинути чинного сенатора-демократа Джона Тестера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден не впевнений у мирній передачі влади, якщо Трамп програє вибори.

Крім того, ми також інформували, що Гарріс та Трамп мають рівні шанси на перемогу.

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