Літаки, артилерія і снаряди: Зеленський підписав безпекові угоди ще з трьома країнами — подробиці

Під час саміту "Україна – Північна Європа" у Стокгольмі Швеція, Ісландія та Норвегія уклали з Україною безпекові угоди.

У Стокгольмі завершився третій саміт у форматі "Україна – Північна Європа". За його результатами, Швеція, Ісландія та Норвегія виділяють понад 14 млрд євро на військову допомогу Україні, а також пропонують бойові літаки та морську безпеку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Маємо три нові безпекові угоди: зі Швецією, Ісландією та Норвегією. Це дійсно сильні безпекові речі, які будуть нас зміцнювати до вступу України в НАТО", - зауважив він.

Саміт у форматі "Україна – Північна Європа" / Фото: Володимир Зеленський

За словами президента, Швеція надасть Україні військової допомоги на суму близько 6,5 млрд євро протягом 2024–2026 років. До неї входитимуть артилерійські системи Archer та артснаряди, бойові машини CV 90, спеціалізовані літаки ASC 890, бронетехніка, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню, безпілотні апарати, а також перспектива передання Україні літаків JAS 39 Gripen з відповідним навчанням.

Ісландія протягом 2024–2028 років щороку виділятиме майже 30 млн доларів на закупівлю та постачання оборонних матеріалів і спорядження, а також співпрацюватиме з Україною для розвитку її оборонної промисловості. Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками.

Саміт у форматі "Україна – Північна Європа" / Фото: Володимир Зеленський

Норвегія надасть Україні близько 1,2 млрд євро військової допомоги цього року, а загалом у довгострокову Програму Нансена з підтримки України закладено майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки. Разом із союзниками Норвегія фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16. Крім того, продовжить надавати системи NASAMS, обладнання до них і навчатиме фахівців.

"Маємо підтвердження участі представників усіх п’яти країн на інавгураційному Саміті миру, що відбудеться 15–16 червня у Швейцарії. Вдячний Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії та Ісландії за підтримку захисту України від російського терору", - додав президент.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський та лідер США Джо Байден можуть також підписати двосторонню безпекову угоду перед самітом лідерів G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії.

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