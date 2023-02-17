Літаки для України і майбутнє без Росії: Кулеба назвав теми для переговорів під час Мюнхенської конференції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, про що говоритиме з західними партнерами під час Мюнхенській безпековій конференції 17-19 лютого. Очільник МЗС додав, що цьогоріч вперше за багато років Росія не братиме участь у заході.

Про це Кулеба написав у своєму Instagram.

"Рік тому президент України Володимир Зеленський виступив на цій конференції з відвертою і потужною промовою-попередженням. Цьогоріч президент теж виступить по відеозв’язку та задасть тон дискусій", - написав Кулеба.

Міністр зауважив, що вперше за багато років на Мюнхенській конференції не буде Росії. Кулеба наголосив, що це є промовистим підсумком року.

"І це не просто питання солідарності з народом України, який бореться за своє життя, а прагматичний розрахунок. Це політична гігієна. Поки держава-терорист вбиває, поки використовує бомби, ракети та танки як аргумент міжнародної політики, ні Росії, ні її громадян не має бути за столом перемовин, на почесних міжнародних форумах, на спортивних змаганнях, на впливових культурних фестивалях", - наголосив міністр.

Кулеба розповів, що крім участі в заходах Мюнхенської конференції, у нього заплановано понад десять переговорів, зокрема, з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, очільником МЗС Бразилії, керівником Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван Ї та багатьма іншими партнерами.



"Пріоритетами будуть пришвидшення постачань вже обіцяної Україні зброї та снарядів і ухвалення в перспективі політичних рішень про надання бойових літаків для України, членство нашої держави в НАТО, реалізація Формули миру Президента Зеленського та майбутнє Росії. Точніше, майбутнє Європи та світу без агресивної Росії", - написав Кулеба.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що нинішня Мюнхенська конференція з безпеки матиме важливе значення, адже там вирішуватимуться питання безпеки України, Європи й світу загалом. Зокрема, цьогоріч на Мюнхенській безпековій конференції у пріоритеті будуть питання щодо військової допомоги Україні.

Слід зазначити, що Мюнхенська конференція з питань безпеки відбудеться 17-19 лютого напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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