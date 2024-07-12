Літаки F-16, системи ППО і новий договір: чим завершився саміт НАТО для України

Головною темою зустрічі була допомога Україні у її протистоянні агресії Росії.

Саміт НАТО у Вашингтоні відбувся з відчутними результатами для України - отримаємо 40 млрд євро, винищувачі вже цього літа і нові системи ППО проти російських ракет.

Про всі подробиці саміту - читайте у матеріалі ТСН.ua.

На саміті НАТО підписали Український договір. Про що він

Під час саміту НАТО Європейський Союз і ще 21 країна підписали Український договір, який координуватиме й прискорюватиме їхню допомогу Україні в обороні.

Його підписали лідери Сполучених Штатів Америки, Бельгії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Іспанії, Швеції та Сполученого Королівства разом з президентом Європейської Ради, президентом Європейської комісії та президентом України.

Договір передбачає дії, які реалізують цілі, прописані у двосторонніх угодах України з цими країнами.

Підписанти договору зобовʼязуються підтримувати Україну в обороні, надаючи військову техніку, фінанси, навчаючи українських військових. Це включає роботу через Контактну групу з питань оборони України, Коаліції можливостей, командування підтримки безпеки та підготовки для України, Місію ЄС із надання військової допомоги Україні.

Також договір передбачає, що підписанти пришвидшать допомогу з розбудови майбутніх Сил оборони України до 2027 року (у перспективі це триватиме у 2030-х роках). Вони щопівроку скликатимуть Контактну групу з питань оборони України на рівні міністрів, щоб переглядати й затверджувати дорожню карту розвитку.

Якщо Росія повторно нападе на Україну (після закінчення нинішньої війни), країни, які підписали договір, мають швидко зібратися на найвищому рівні, щоб визначитися, як далі підтримувати Україну.

Договір буде дійсним, доки Україна йде шляхом до майбутнього членства в ЄС і НАТО.

"Цей документ є успіхом для України, оскільки він розвиває нашу архітектуру безпеки. Ми обовʼязково виконаємо кожен пункт — енергії для цього в нас задосить", — прокоментував президент Володимир Зеленський.

Фото: Associated Press

Крім того, серед ключових рішень: виділення 40 млрд євро "мінімального базового фінансування" Україні наступного року, започаткування механізму NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) для координації надання військового обладнання та навчання українських військових, започаткування Спільного центру аналізу, підготовки та навчання НАТО-Україна (JATEC), літаки F-16 і системи ППО, додатковий пакет допомоги від Канади на 500 млн канадських доларів, обіцянка Данії віддати всі свої системи ППО.

Цей пакет вже назвали історичним і розглядають як спробу забезпечити подальшу допомогу Україні. Але він може не повністю задовольнити Київ, який стикається з безпрецедентними російськими атаками на цивільні об’єкти та інфраструктуру, пише Guardain.

"Незворотне" членство в НАТО

Напередодні саміту дипломати заявляли, що "досі немає консенсусу" щодо того, щоб НАТО запросило Україну на саміті приєднатися до Альянсу.

"Деякі союзники сумніваються щодо цього, але ми обговорюємо формулювання, щоб принаймні продемонструвати, що шлях України до членства є незворотним, що шляху назад немає", - цитує Guardian європейського чиновника.

Столтенберг і Зеленський / Фото: Associated Press

Тим часом, CNN з посиланням на три обізнані джерела повідомило, що у попередньому проєкті тексту спільного комюніке членів НАТО за підсумками саміту у Вашингтоні шлях України до вступу до альянсу назвали "незворотнім".

Зустріч Зеленського і Байдена

11 липня президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден зустрілися на полях Вашингтонського саміту НАТО.

Байден заявив, що в останні місяці становище на полі бою в Україні дещо змінилося, але заяви про нібито поразку України не відповідають дійсності. Окупаційне угруповання зупинено в Харківській області, а просування в інших районах фронту вже не настільки гостре.

"Дивіться, знаєте, останніми місяцями… історії про вашу поразку — це неправда, ви тримаєтеся. Річ у тім, що за останні кілька місяців поле бою в Україні змістилося, але Україна зупинила Росію під Харковом. Це перше, і це заслуговує на компліменти. Друге — сповільнили російські просування, змусили Росію зазнавати суттєвих втрат. І дали зрозуміти, що Росія не буде тріумфувати в Україні, а тріумфуватиме Україна. Ми будемо з вами на кожному кроці на цьому шляху", - сказав Байден.

Резюмуючи результат зустрічі, Байден сказав: "Ми залишаємося з вами. Крапка".

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