Літаки "вагнерівців" знайшли у Білорусі, проте місцезнаходження Пригожина поки невідоме - CNN

Згідно із супутниковим знімком BlackSky, два літаки, пов’язані з генеральним директором Вагнера Євгеном Пригожиним, приземлилися на білоруській авіабазі поблизу столиці країни у вівторок вранці.

Про це пише CNN.

Точне місцеперебування Пригожина поки невідоме. Його не було помічено ні на відео, ні на фотографіях після того, як він залишив військовий штаб Ростова-на-Дону в суботу ввечері.

Проте білоруські державні ЗМІ цитують у вівторок президента Білорусі Олександра Лукашенка, який заявив, що Пригожин перебуває в Білорусі.

На супутниковому знімку, зробленому у вівторок вранці компанією BlackSky, видно, як два літаки — із серійними номерами RA-20795 і RA-02878 — сидять на злітному полі на авіабазі Мачулищі неподалік від Мінська. Додаткові супутникові знімки від BlackSky, а також аналіз вимірювань літаків CNN підтвердили, що літаки прибули протягом останніх 24 годин і збігалися з розмірами літаків, пов’язаних із Пригожиним.

Дані відстеження польотів FlightRadar24 показали, що літаки приземлилися поблизу Мінська близько 8 години ранку за місцевим часом. Перед посадкою в обох літаків були вимкнуті транспондери, що приховало точне місце посадки.

Два джерела – високопоставлений представник європейської розвідки та джерело, знайоме з літаками Пригожина – підтвердили CNN, що літаки пов’язані з босом Вагнера, але не знали, чи був Пригожин на борту.

За переміщенням літаків Пригожина уважно стежили після його спроби повстання минулими вихідними.

У неділю вдень літак Пригожина RA-20795 здійснив рейс до Ростова-на-Дону з Санкт-Петербурга. Дані відстеження FlightRadar24 не показують, що літак приземлився в місті, яким керував Пригожин у суботу, але він робить раптовий поворот до міста, перш ніж його транспондери вимикаються.

Приблизно через п’ять годин транспондери літака знову ввімкнули, і було помічено, як він залишає район Ростова-на-Дону, прямуючи назад до Санкт-Петербурга.

Потім, о 1:03 ночі сьогодні вранці, той самий літак, здавалося, здійснив той самий рейс до району Ростова-на-Дону, і знову вимкнув свої транспондери перед посадкою.

Літак знову з’явився на радарах о 5:32 ранку за місцевим часом, мабуть, покинув район Ростова-на-Дону, і почав здійснювати окружний політ навколо України та півдня Росії в напрямку Мінська. Транспондери знову вимкнулися о 7:37 ранку за місцевим часом, коли він почав спускатися в район Мінська.

Другий літак Ra-02878 здійснив переліт з одного московського аеропорту в інший у неділю вдень: Шереметьєво міжнародний аеропорт Жуковський. У понеділок він вилетів з Москви в Санкт-Петербург, приземлився о 13:26.

Сьогодні вранці о 6:44 цей літак вилетів з Санкт-Петербурга. Транспондери були вимкнені о 7:55 ранку за місцевим часом, коли він почав спускатися в район Мінська.

Надвечір 24 червня Мережею шириться відео начебто розгромлених тилових позицій "Вагнера". Тим часом Пригожин звинувачує в ударах російську армію, каже про багато загиблих та оголошує марш до Москв, щоб особисто розібратися з Міноборони РФ.

Захопивши низку міст на шляху до столицю ввечері цього ж передумав і розвернув колони "вагнерівців" назад у польові табори. Цьому нібито сприяли переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Втім, деякі ЗМІ стверджують, що очільник ПВК "Вагнер" насправді вів перемовин із близьким соратником президента Путіна, колишнім заступником міністра оборони та чинним губернатором Тульської області Олексієм Дюміном.