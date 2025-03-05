Літаки зі зброєю США розвернули у повітрі: як виконувався наказ Трампа зупинити допомогу Україні

Після того, як президент США Дональд Трамп наказав припинити постачання зброї до України, вантажні літаки з військовою допомогою, що вже перебували у повітрі, були змушені повернутись.

Про це повідомляє Sky News.

"Постачання зброї та техніки до України цього тижня було зупинено у понеділок ввечері після того, як Дональд Трамп наказав зробити паузу", – йдеться у повідомленні.

За словами представника Пентагону, наказ було віддано в той час, коли Сполучені Штати активно перевозили обладнання до регіону. Чиновник повідомив, що наказ надійшов у понеділок, 3 березня, близько 18:00 за місцевим часом. Літаки, які в цей час прямували до України з вантажем американської зброї, було "фізично розвернуто" просто у повітрі щойно отримано наказ.

Нагадаємо, США припинили обмін розвідданими та постачання зброї Україні. Що довше триватиме пауза у постачаннях, то гострішими будуть її наслідки. Водночас у Білому домі заявляють, що за певних умов допомогу можуть відновити.

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