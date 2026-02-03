Літаки у повітрі та сили на морі: Рютте озвучив у Раді план підтримки України після завершення війни

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого візиту до Києва звернувся до українського народу з трибуни Верховної Ради. Глава Альянсу закликав українців до стійкості та запевнив у безпрецедентній підтримці після досягнення миру.

Про це стало відомо з трансляції парламентського засідання.

Емоційне послання до українців

Звертаючись до депутатів та всього народу, Рютте наголосив, що знає про надважкі випробування, які випали на долю України.

Реклама

«Зима дуже довга, але весна прийде. Українці, залишайтеся сильними, я знаю, що ви сильні», — заявив генсек НАТО під оплески зали.

Гарантії безпеки після війни

Окрім слів підтримки, Марк Рютте окреслив бачення безпекового майбутнього України. За його словами, завершення бойових дій та підписання мирної угоди не означатиме припинення допомоги. Навпаки — НАТО забезпечить потужний «щит» для запобігання новій агресії.

«Як тільки буде досягнуто мирної угоди, з’являться збройні сили, літаки в повітрі та підтримка на морі», — підкреслив Рютте, натякаючи на масштабне розгортання військових спроможностей для захисту українських кордонів.

Цей візит став черговим підтвердженням того, що Альянс розглядає Україну як невід’ємну частину європейської системи безпеки. Деталі майбутньої співпраці та обсяги військової допомоги на 2026 рік стануть предметом подальших переговорів з союзниками.

Реклама

Раніше повідомлялось, що Київ та західні партнери розробили чіткий механізм реагування на будь-які провокації РФ після підписання угоди про мир.