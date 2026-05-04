Літо 2026 стане переламним: Зеленський про вибір, який має зробити Путін

Зеленський наголошує, що Путін має вирішити — продовжувати чи завершувати війну, яку розпочала Росія.

Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський вважає, що літо 2026 стане вирішальним моментом для російського диктатора Володимира Путіна. Він вирішуватиме, чого хоче: продовжувати війну чи руатися у напрямку миру.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі у Вашингтонському форматі на полях саміту Європейської політичної спільноти.

«Це літо буде тим моментом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі: розширювати цю війну чи переходити до дипломатії», — стверджує Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що українські дрони здатні дістатися Москви під час параду 9 травня. За його словами, це демонструє можливості українських сил завдавати ударів углиб території РФ. Він натякнув, що така ситуація створює для Росії додаткові безпекові ризики під час масових заходів.

