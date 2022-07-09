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"Литовці свідомо пішли на ескалацію у відносинах з Росією" - Піонтковський

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"Литовці свідомо пішли на ескалацію у відносинах з Росією" - Піонтковський

Фото: Getty Images

Він підкреслив, що диктатора Володимира Путіна вже ніхто не боїться.

Литовці свідомо пішли на ескалацію відносин з Росією, оскільки російського диктатора Володимира Путіна вже ніхто не боїться. 

Про це заявив політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю НВ. 

"Візьміть литовців – вони ж формально виконують рішення про санкції, але ж ніхто їх не змушував ось так інтерпретувати це рішення, що не можна навіть з одного регіону Росії в інший перевозити санкційні товари через литовську територію. Погодьтеся, вони свідомо пішли на якусь ескалацію", - сказав він.

Нагадаємо, від 17 червня Литва заборонила транспортування санкційних товарів до Калінінграда. Йдеться про будівельні матеріали, метали та вугілля. Заборона також торкнулася залізничного сполучення між Москвою і Калінінградом і автомобільного транспорту. Повітряні та морські шляхи не підпадають під санкції.

У Росії пригрозили, що транспортна блокада Калінінградської області "розв’язує їй руки" і допустили розблокування Калінінграда військовим шляхом.

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