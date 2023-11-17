Литовські військові доставили до України нову партію військової допомоги

Литва надала нову партію військової підтримки Україні, у якій були генератори, ліжка і сухі пайки. Допомогу Україні везли литовські військові.

Литва закупила генератори та інше обладнання, необхідне українським солдатам на полі бою, особливо в холодну погоду. Відповідна допомога покликана допомогти Україні підготовитися до ймовірних атак Росії по критичній інфраструктурі взимку.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Він наголосив, що Литва твердо дотримуватиметься своїх зобов'язань щодо підтримки України. Саме тому країна передала Україні стаціонарні електрогенератори.

Вони працюють на дизельному паливі і призначені для виробництва електроенергії та забезпечення нею установок у місцях, де відсутні лінії електропередач або де електропостачання є перебоями. Генератори оснащені обладнанням, яке автоматично вмикає двигун генератора в разі припинення подачі електроенергії від стаціонарної електромережі і вимикає його при відновленні подачі. Генератор може працювати безперервно до 8 годин при повному навантаженні. Генератори захищені від впливу навколишнього середовища і можуть експлуатуватися при температурі навколишнього середовища від -30℃ до +40℃.

Генератор від Литви / Фото: Міністерство оборони Литви

Зазначається, що минулого тижня Литва передала Україні партію протипілотників і генераторів, а на початку місяця — пускові установки ракет середньої дальності NASAMS.

Окрім передачі військової техніки та обладнання, Литва постійно активно навчає українських військових, забезпечує лікування та реабілітацію поранених українців, організовує консультації експертів, виділяє кошти міжнародним фондам підтримки України.

Литва вже розробила довгостроковий план підтримки України, нові 200 мільйонів заплановано на 2024-2026 роки. Загальний пакет підтримки, яку Литва вже надала Україні, становить понад 1 мільярд євро або понад 1,4 відсотка ВВП країни.

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