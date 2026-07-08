Ліцензія на Patriot та неоднозначні заяви: як пройшла зустріч Зеленського і Трампа в Анкарі

Переговори Зеленського і Трампа / © Associated Press

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У середу, 8 липня, на полях саміту НАТО в турецькій Анкарі відбулися ключові переговори між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Зустріч тривала близько години і, за оцінками обох сторін, завершилася на неочікувано позитивній ноті.

ТСН. ua тезово зібрав головні заяви Зеленського і Трампа.

«Важко повірити у добрі відносини між нами»

«Насправді між нами склалися добрі стосунки — важко в це повірити, правда? Від зустрічі в Овальному кабінеті (натяк на суперечку із Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому — Ред.) й до сьогодні ми вибудували дуже хороші взаємини», — заявив Дональд Трамп, усміхаючись до Зеленського.

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На ці слова президент України Володимир Зеленський відповів: «І це ще не кінець».

У відповідь Трамп додав: «Ні, це не так, можливо, це буде лише початок».

І дійсно, схоже зустріч пройшла на позитивній ноті. У своїй соцмережі Truth Social Трамп підтвердив успіх перемовин, написавши: «Президент Зеленський і я щойно провели пресконференцію. Все пройшло дуже добре. Усі шукають рішення. Дуже позитивно».

Хоча декілька суперечливих заяв з вуст президента США все ж прозвучало.

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«Між українцями і росіянами небагато різниці»

Саме таку думку, під «копірку», як у російських пропагандистських ЗМІ, озвучив Трамп.

Він також порівняв війну між двома країнами з суперечкою дітей.

«Я використав аналогію, і вона звучить просто, але частково правдиво. У тебе двоє дітей у парку, вони не люблять одне одного і починають сваритися. Іноді треба дати їм боротися», — сказав президент США.

The Guardian зауважує що такою заявою Трамп, схоже, проігнорував фундаментальну різницю між агресором і жертвою.

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Трамп також похвалив Володимира Зеленського за «дивовижну роботу та ефективність».

Потім він додав: «А Росія, знаєте, це велика, велика країна, це велика сила, яка завжди з кимось воює».

Крім того, президент США порівняв українського лідера і російського диктатора, назвавши їх «складними персонажами».

Інші конфузи Трампа

Президент США переплутав Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Він запитав, чи є у журналістів ще запитання до президента Путіна, вказуючи на Зеленського, який сидів поруч. Журналісти одразу виправили його, однак він вирішив звести все до жарту.

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Серед конфузів також те, що Трамп переплутав Іран і Японію, коли відповідав на запитання журналістів: «Два місяці тому по нас випустила 211 ракет Ісламська республіка Японія. Вони запустили 211 ракет по нашому авіаносцю за одну годину».

Ліцензія на «Петріоти»

Але повернімося до хороших новин. Трамп підтвердив, що передача ліцензій на виробництво ракет для Patriot в Україні стане предметом обговорення з українською стороною.

«Одна з речей, про яку ми з ним говорили, — сказав Трамп, показуючи на Зеленського. — Одна пташка мені нашептала про факт, що ми дамо їм право робити Patriot. Ми покажемо їм, що робити — це дуже складно, насправді. Але ви вмієте робити складне швидко», — зазначив він., — заявив він.

Як Трамп ставиться до ударів України по РФ

Дональд Трамп заявив, що атаки України у глибокий тил РФ по нафтопереробних заводах є ескалацією. Водночас, він одразу пояснив, що ця ескалація може завершити війну.

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«Це ескалація. Але це ескалація, яка може призвести до завершення війни», — коротко заявив він

То коли врешті закінчиться війна

«Я думаю, що вони (Україна та РФ) можуть укласти угоду. Давно це готується. У неї є свої плюси та мінуси. Вони знають, що це таке. Він (президент Зеленський — Ред.) знає, що це таке, краще за будь-кого», — зазначив Трамп.

На зустрічі Дональд Трамп заявив, що Україні та Росії давно час укласти мирну угоду.

За його словами, за останні кілька тижнів вдалося досягти відчутного прогресу.

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«Але я думаю, що ми досягли великого прогресу за останні кілька тижнів, і побачимо, як усе піде», — наголосив він.

Також глава Білого дому переконаний, що Україна «має велике майбутнє», бо тут живуть «сильні люди».

Водночас, Трамп більше не встановлює дедлайнів для закінчення війни між Росією та Україною, оскільки вважає, що мирне врегулювання потребує часу.

«Ні, у мене немає дедлайну. Не може бути дедлайну. Відбувається надто багато всього, але я думаю, що угода можлива», — сказав він.

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Трамп запевнив, що США вже тиснуть на Росію.

«Ми вже тиснемо на Росію. Я не думаю, що Путіну подобається те, що відбувається», — зазначив він.

Гарантії безпеки

Також американський президент прокоментував майбутні гарантії безпеки для України.

«Ви якось згадали слово „гарантії безпеки“ в Овальному кабінеті. І знаєте, я думаю, їм [Україні] знадобляться якісь гарантії безпеки. Ми попрацюємо з ними над цим у якийсь момент», — сказав він.

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Водночас, через декілька хвилин, відповідаючи на інше питання, Трамп заявив, що в разі досягнення мирної угоди між Україною та РФ у цьому не буде потреби.

«Якщо ми дійдемо до розв’язки, то у нас буде угода. Тоді безпекові гарантії не будуть потрібні, закривати небо не доведеться», — відповів Трамп.

«Один із моїх найулюбленіших солдатів»: несподіваний фаворит у Білому домі

Окремим яскравим моментом пресконференції став неформальний відступ Трампа. Президент США несподівано тепло звернувся до заступника керівника Офісу Президента України, генерала Павла Паліси, який перебував у залі у складі української делегації.

Вказуючи на нього пальцем, Трамп заявив: «Ось один з моїх найулюбленіших солдатів». Президент США пригадав, що регулярно бачить військового на найвищих двосторонніх зустрічах, поцікавився, чи все у нього гаразд, та підсумував: «Він робить чудову роботу. Великий герой».

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Потенційний візит до України

Трамп заявив, що не проти відвідати Київ поки він ще «не сильно зруйнований». Але одразу дав зрозуміти, що такий візит можливий лише після завершення війни.

«Поїду, чого ж ні. Але, напевно, після завершення війни. Я хотів би, щоб війна закінчилася. Я не думаю, що Секретна служба була б у захваті», — сказав він.

Заяви Зеленського

Український лідер на зустрічі з американським колегою був небагатослівним. Під час переговорів він повідомив про зрушення щодо підготовки дронової угоди зі США.

«Я дуже радий, що наші сторони почали працювати над Drone deal. Це дуже хороший початок. І я сподіваюсь обговорити з вами деякі важливі деталі», — наголосив Зеленський.

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Також глава держави віджартувався на питання Трампа, чи поїде Зеленський на переговори до Путіна у Москву.

«Ви поїдете до Москви?» — запитав Трамп.

Зеленський у відповідь зазначив, що це складно.

«Це складно. Там літають українські дрони, небезпечні були б такі перельоти», — пожартував президент України.

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У соцмережах Володимир Зеленський підвів підсумок зустрічі.

«Обговорили з Президентом Трампом деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир. Розраховую, що наші команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено сьогодні», — написав Зеленський.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров розкрив, що отримала Україна на саміті НАТО.

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