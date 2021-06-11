Литва будує наметове містечко для білоруських біженців: яким воно буде

У таборі можна буде розмістити близько 350 осіб.

У литовському місті Пабраде почалося будівництво першого наметового містечка для мігрантів, які прибувають з території Білорусі. На думку влади Литви, режим в Мінську може сприяти незаконній міграції через Білорусь.

Про це в ефірі національного радіо LRT повідомив начальник центра Александрас Кисловас.

За його словами, що хоч табір для біженців - не те ж саме, що звичайне житло, але люди будуть забезпечені в ньому усіма необхідними зручностями.

"Ці намети, звичайно, не мають нічого спільного з туристичними наметами. Це сучасні намети з вентиляцією, з системою кондиціонування, опалення. На місці, де планується збудувати наметове містечко, за допомогою армії почали роботу з підготовки майданчиків. У таборі можна розмістити близько 350 людей... Вибір житла буде залежати від уразливості іноземців, чи то самотні люди, сім'ї з дітьми або матері-одиночки. І ми думаємо, що проживання в наметах буде запропоновано одиноким людям", - сказав він.

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Будівництво цього табору пов'язане із зростанням потоку міграції до Литви. Мігрантів зазвичай розміщують в Центрі реєстрації іноземців в Пабраде, розрахованому на 240 осіб. Однак місць тут вже не вистачає: від минулих вихідних усі вони зайняті. До ухвалення рішення зі їхнім прохання в Центрі розміщують мігрантів, які перетнули кордон Литви і звернулися за наданням притулку.

Від початку поточного року у Литві спостерігається великий потік мігрантів (здебільшого з країн Азії) на кордоні з Білоруссю. На територію Литви припадає 1 070 км зовнішніх кордонів Шенгенської зони, які збігаються з зовнішніми кордонами ЄС. Кордон з Білоруссю складає 679 км і є найбільш протяжним з меж Литви з усіма сусідніми країнами.

Раніше, у Білорусі на кордоні з Литвою затримали двох активістів, які брали участь в акціях протестів після президентських виборів в країні.

Нагадаємо, верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав Олександра Лукашенка диктатором.

Як повідомлялося, 23 травня у Білорусі примусово посадили цивільний рейс компанії Ryanair, а після цього затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, який був на борту. Щоб затримати опозиціонера, білоруська влада пішла на безпрецедентні кроки: цивільний рейс посадили примусово за допомогою винищувача.

Своєю чергою, опозиційні білоруські ЗМІ стверджують: наказ підняти винищувач віддав сам Лукашенко, а командиру рейсу, яким летів Протасевич, ймовірно погрожували збити літак, якщо той не змінить маршрут.

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