Литва думає побудувати паркан уздовж кордону з Білоруссю через потік нелегалів

Зведення такої огорожі може обійтися в € 15 млн.

Міністерство внутрішніх справ та інші відомства Литви розглядають можливість зведення огорожі на кордоні з Білоруссю через збільшення нелегальних міграційних потоків звідти.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте в програмі місцевого телеканалу LRT.

"Ми обговорюємо це питання, проводимо дослідження можливості установки фізичного паркану. І коштувати він буде, мабуть, 15 мільйонів", - заявила Білотайте.

Міністерка також пояснила, що через особливості природного рельєфу паркан не можна встановити вздовж усього кордону, який становить 678,8 км. Наразі огорожу встановлено на ділянці в 78 км з Білоруссю. Ще близько 92,5 км кордону - це різного роду водойми, де паркан встановити не вийде, тому його можуть встановити на ділянці ще 508 км.

"Є сучасні технології, які впроваджуються, ми прискорюємо їх впровадження, і постараємося завершити в наступному році. Якщо якісь інші заходи на конкретних ділянках могли б бути реалізовані і такі ділянки є, то тоді вони і будуть реалізовані, але точно не можу обіцяти , що ми зведемо кам'яну огорожу", - додала вона.

Зазначимо, цього року до Литви з Білорусі незаконно намагалися потрапити майже 400 нелегальних мігрантів, в основному це були громадяни Іраку. Ця кількість в п'ять разів більше, ніж за весь 2020 рік.

Нагадаємо, у литовському місті Пабраде почалося будівництво першого наметового містечка для мігрантів, які прибувають з території Білорусі. На думку влади Литви, режим в Мінську може сприяти незаконній міграції через Білорусь.

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