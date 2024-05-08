Литва готова відправити війська до України: прем’єрка озвучила нюанси

Інгріда Шимоніте визнала, що Москва сприйме це як провокацію, але "якби ми просто думали про реакцію Росії, то ми не могли б нічого відправляти".

Литва готова відправити свої війська до України із навчальною місією, але Київ поки що не звертався з відповідним проханням.

Про це прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте розповіла виданнню Financial Times.

Шимоніте повідомила, що у неї вже є дозвіл від парламенту на відправлення військ до Україну з метою проведення навчань. Але Київ поки що не звертався з відповідним проханням.

Прем’єрка Литви визнала, що Росія вважатиме це провокацією, але зазначила:

"Якби ми просто думали про реакцію Росії, то ми не могли б нічого відправляти. Кожного другого тижня ви чуєте, що хтось зазнає ядерного удару".

Шимоніте висловила сумніви, що росіяни застосують ядерну зброю, оскільки радіоактивні опади також потраплять і на територією самої РФ.

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Чи депортуватиме Литва українських чоловіків

Політикиня також прокоментувала повідомлення про те, що Литва допомагатиме повертати до України чоловіків призовного віку.

"Ми не будемо влаштовувати депортацій або шукати українських чоловіків у країні, тому що це було б незаконно", – запевнила Шимоніте, нагадавши, що Євросоюз гарантував їм захист до березня 2025 року.

Водночас Шимоніте сказала, що якщо Київ доведе, що певні особи ухиляються від військової служби, їм може бути відмовлено у наданні посвідки на постійне проживання.

До слова, напередодні у Держдепартаменті США спростували інформацію про можливе втручання американських військ у війну в Україні.

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