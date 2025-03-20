Литва готується до можливого наступу РФ на країни НАТО: Науседа зробив заяву

Литва готується до можливого наступу Російської Федерації на країни НАТО до 2030 року.

Про це заявив литовський президент Гітанас Науседа, повідомляють "Новини.LIVE".

За його словами, протягом наступних 4-5 років у країні активно створюватимуть підрозділи, які забезпечать усім необхідним для відбиття можливої агресії.

Також Науседа висловив думку про те, що потенційний наступ РФ може стати наступним етапом розширення агресії на Захід.

"Тож наш розрахунок: якщо сценарій буде таким, то у нас ще є чотири-п'ять років. Якщо санкції знімуть, то матимемо ще менше часу, щоб підготуватися до наступного етапу агресії (РФ - Ред.). Ситуація серйозна, але, думаю, у нас є всі засоби, аби впоратися, ухвалити рішення і підготуватися до наступного етапу агресії", - висловився литовський президент.

Як повідомлялося, Польща розмістить протипіхотні міни на кордонах із Росією та Білоруссю. Уряд розглядає використання протипіхотних мін після виходу з Оттавської конвенції.

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