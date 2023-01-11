Литва надасть Україні системи ППО та зенітні установки - президент Науседа

Яке саме озброєння Вільнюс передасть Києву, литовський лідер не уточнив.

Литва пообіцяла надати Україні системи ППО та зенітні установки.

Про це 11 січня під час зустрічі Люблінського трикутника у Львові заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"...Ми передаємо системи протиповітряної оборони та певні зенітні установки, які мають допомогти вам...", – заявив президент Литви.

Водночас, які саме системи ППО та установки та у якій кількості, Науседа не уточнив.

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Варто зазначити, що президент Польщі Анджей Дуда заявив про надання Україні роти танків Leopard. Відповідно до стандартів НАТО, танкова рота складається із 14 танків.

Нагадаємо, що 11 січня у Львові відбулася історична подія - другий Саміт Люблінського трикутника. На зустріч із Володимиром Зеленський прибули президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Ґітанас Науседа.

"Продуктивні переговори й ухвалення важливих рішень", - так зустріч з лідерами Польщі та Литви прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Що таке Люблінський трикутник

Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс 28 липня 2020 року заснували новий формат взаємодії "Люблінський трикутник", який передбачає, передусім, поглибленні співпраці між трьома країнами. Очільники МЗС трьох країн регулярно зустрічатимуться, зокрема на полях багатосторонніх заходів, організовуватимуть консультації на рівні керівництв міністерств своїх країн та утворять у МЗС посади представників з питань співробітництва в рамках формату.

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