Литва обіцяє підштовхувати Євросоюз до початку переговорів про вступ України

Литва продовжить підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу і буде прагнути до якнайшвидшого початку переговорів про вступ до ЄС.

За словами президента Литви Ґітанаса Науседи, досвід його країни показує, що фундаментальною умовою успішної європейської інтеграції є широкий політичний консенсус, і дуже важливо, що таке положення закріплено в Конституції України.

Про це Науседа сказав під час виступу у Верховній Раді України 28 липня.

"Ми допоможемо Україні подолати цей складний шлях. Ми продовжимо надавати експертну підтримку та разом з вами будемо прагнути до якнайшвидшого початку переговорів про членство в Європейському Союзі", - сказав президент Литви.

Зазначимо, раніше Польща та Литва підтвердили готовність активізувати в межах Альянсу дискусію щодо запрошення України розпочати переговори про вступ до НАТО.

Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа, який прибув до Києва з нагоди Дня Української Державності, вручив президенту України Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Литовської Республіки – орден Вітаутаса Великого із золотим ланцюгом.

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