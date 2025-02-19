Литва передала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього входить (фото)

Новий пакет допомоги для ЗСУ містить техніку та обладнання.

Міністерство оборони Литви оголосило передавання нового пакета військової допомоги Україні.

Про це литовське відомство повідомило у соцмережі Х.

"Литва передала Збройним силам України новий пакет допомоги, зокрема вантажівки, тепловізори та інше необхідне обладнання", - йдеться у повідомленні.

Міноборони Литви заявило, що країна підтримує Україну "нині і назавжди".

Допомога Литви / @Lithuanian_MoD

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Литва готова направити військових інструкторів для підготовки української армії, однак не планує розміщувати бойовий контингент для стримування РФ.