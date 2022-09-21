Литва після часткової мобілізації в РФ переводить війська у підвищену боєздатність

У Литві переведуть у підвищену бойову готовність свої війська після оголошення часткової мобілізації в Росії.

Привести війська у підвищену бойову готовність вирішило Міністерство оборони Литви 21 вересня.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

"Оскільки військова мобілізація Росії проходитиме і біля наших кордонів (Калінінградська область), сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії", - написав він.

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Раніше у Латвії заявили, що не видаватимуть жодні візи росіянам, які ухиляються від мобілізації в РФ.

Нагадаємо, 21 вересня під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Як повідомлялося, Польща після погроз Лукашенка укріпить східний кордон американськими танками і гелікоптерами.

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