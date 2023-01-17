Литва сподівається на "реальні рішення" щодо членства України в НАТО: "Тримати двері відкритими вже недостатньо"

Президент Литви Гітанас Науседа сподівається, що на саміні НАТО у липні буде ухвалено "реальні рішення" щодо членства України в Альянсі.

Литва сподівається, що на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, будуть знайдені "нові формулювання" щодо інтеграції України до Альянсу.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Ми дуже сподіваємося, що цей саміт буде присвячений не лише нашій безпеці (країн НАТО - ред.), але й безпеці України - у сенсі, що також буде знайдено якісь формулювання щодо очікувань України тісніше інтегруватися в НАТО", - сказав Науседа.

Лідер Литви зауважив, що на саміті наврядчи будуть обговорювати повноцінне членство України в НАТО. Однак, за його словами, НАТО "має знайти якісь нові формулювання та речення, щоб дати надію друзям в Україні".

"Тому що кожного разу повторювати те, що ми сказали на саміті у Бухаресті у 2008 році - "Ми тримаємо двері відкритими" - цього вже недостатньо", - додав він.

За словами президента Литви, під час нещодавнього візиту до Львова разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою вони отримали чітке повідомлення від України: "Будь ласка, не кажіть, що двері відкриті, бо ми не можемо знайти ці двері. Де вони?".

Науседа зазначив, що вірить у членство України в НАТО "через кілька років". За його словами, це залежатиме від прагнення партнерів надати Україні членство і успіху ЗСУ у війні проти Росії.

Нагадаємо, амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт раніше розповіла, чи отримає Україна План дій щодо членства в НАТО на цьогорічному саміті у Вільнюсі.

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