Литва вже найближчими днями надасть Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger

Крім того, країна збільшить кількість військових інструкторів в Україні.

Найближчими днями Україна отримає від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger у межах розширення військової допомоги.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте під час пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві 10 лютого, пише Інтерфакс-Україна.

За її словами, Литва збільшує кількість військових інструкторів в Україні й надаватиме Україні додаткове озброєння та військове обладнання.

"Я повідомила пану прем'єр-міністру (України - Ред.), що незабаром, найближчими днями, до України надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся і щиро бажаю, що Україні ніколи не доведеться ними скористатися", — наголосила Шимоніте.

Нагадаємо, раніше Велика Британія відправила до України нелетальну військово-технічну допомогу на тлі російської загрози на суму приблизно 200 млн гривень.

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