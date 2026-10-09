Ґжеґож Браун / © Associated Press

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Лідер польської ультраправої партії «Конфедерація Корони Польської» Ґжеґож Браун заявив, що обожнює запах російського газу, і закликав поновити проєкт «Північний потік».

Про це повідомляє радіостанція RMF24.

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«Депутат Європарламенту Браун та представники "Конфедерації польської корони" разом із політиками від партії "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) закликали уряд Німеччини відновити проект "Північний потік" та оголосили про відновлення економічної співпраці з Росією», — йдеться у повідомленні.

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З польського боку, крім Брауна, були присутні депутати Роман Фріц та Славомір Оздик. АдГ представляли, зокрема, член бундестагу Штеффен Котре та місцеві активісти партії.

Політики розкритикували «Зелений курс», декарбонізацію та кліматичну політику Євросоюзу. За їх словами, європейській економіці необхідний доступ до дешевших джерел енергії, включаючи вугілля та газ із Росії.

Браун у своєму виступі заявив про необхідність поновлення політичного діалогу між Польщею, Німеччиною та Росією. На його думку, Варшава не повинна бойкотувати енергетичні проєкти, які з’єднують Берлін та Москву.

Наприкінці своєї промови він перефразував цитату з фільму «Апокаліпсис сьогодні», заявивши, що «любить запах російського газу вранці».

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Нагадаємо, Ґжеґож Браун розтрощив памʼятник і місце поховання вояків УПА, які загинули в боротьбі з НКВС 1946 року. Пам’ятник розташований неподалік кордону з Україною. МЗС України засудило цей акт вандалізму, а правоохоронці розслідують справу «за образу української національної групи».

Дата публікації 12:29, 09.10.26 Кількість переглядів 63 Євродепутат Браун закликав відновити Nord Stream і долучити Польщу - відео

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