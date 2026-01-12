"Люди на кухнях говорять зовсім інше": Кулеба оцінив настрої українців щодо відмови від територій

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба / © Дмитро Кулеба/facebook/dmytro.kuleba

Реальні настрої українців щодо долі територій Донбасу суттєво відрізняються від даних соцопитувань. Суспільство може бути готовим прийняти болісну мирну угоду, в якій з території Донецької області будуть виведені українські війська, але суверенітет держави збережеться.

Таку думку ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив у інтерв’ю виданню «Українська правда».

Що робити з Донецькою областю: справжня думка українців

Кулеба вважає, що українське суспільство погодиться віддати Росії території Донеччини за умови припинення війни, мільярдів на відновлення та членства у Євросоюзі.

«Те, що всі бачать у рейтингах і в соцопитуваннях — це одна історія. А те, що говорять люди на вулицях і на кухнях — зовсім інше. Моє враження таке — якщо людям скажуть: „Ось що нам треба віддати, але це все зупиниться, і ось що ми отримаємо взамін, а це — сильна армія, мільярди на відновлення і членство в ЄС“, вибачте, я висловлю крамольну думку: мені здається, це історія, яку суспільство буде готове сприйняти«, — сказав ексміністр.

Він наголосив — таку згоду українці зможуть дати лише за мови, що в угоді ніде не буде написано, «що ми назавжди остаточно і безповоротно відмовляємося від якихось територій».

Що буде в разі створення вільної економічної зони?

Кулеба також прокоментував варіант про створення вільної економічної зони на території Донецької області, яку пропонують США.

«Але сьогодні є величезні ризики для країни. Ключова проблема в тому, що, окей, буде вільна економічна зона. Припустимо, що теоретично росіяни на це погодилися, хоча вони на це не погоджуються. Що буде, якщо станеться сценарій Гітлера і Рурської області?» — зауважив дипломат.

Він нагадав, що за результатами Першої світової війни Рурська область була демілітаризована. Всі пообіцяли ніколи не дозволити Німеччині відновити свій контроль над цим індустріальним районом.

«А Гітлер просто зайшов і сказав «до побачення». І всі що зробили? Всі стулили пельку, промовчали і проковтнули. Ось це запитання насправді, на яке немає відповіді», — додав Кулеба.

Що стримує мирний процес?

На його думку, якщо в Україні всю мирну угоду винесуть на референдум і якщо суспільство буде готове прийняти болісну угоду, в якій з Донеччини будуть виведені ЗСУ, але суверенітет країни збережеться, тоді все одно не буде можливості домовитися. Це неможливо, допоки не буде чіткого розуміння, що російські окупанти завтра не зайдуть туди, звідки вийдуть українські війська.

«Те, що вони так зроблять — це 300%, навіть можна не сумніватися. І от як вирішити цю останню дилему — це, власне, те, що стримує мирний процес», — резюмував ексочільник МЗС.

Нагадаємо, за результатами січневого опитування КМІС, 53% українців зберігають непохитну позицію щодо територіальної цілісності, виступаючи проти будь-яких поступок РФ. Водночас соціологи фіксують зростання невизначеності (від 8% до 14%) та готовності до сценарію «заморожування» лінії фронту без офіційного визнання анексії — такий підхід підтримують 40% опитаних проти 50% опонентів. Юридичне визнання окупованих земель частиною Росії відкидають 58% громадян, тоді як кількість тих, хто вагається з відповіддю, зросла майже вдвічі.