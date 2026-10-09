Люди Трампа знову полетять до Москви з "новими ідеями" щодо закінчення війни в Україні – Axios

Кушер та Віткофф / © Associated Press

Реклама

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть наприкінці жовтня відвідати Москву для переговорів Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні.

Про це пише видання Axios.

Реклама

«Вашингтон намагається знайти нові пропозиції для виходу з дипломатичного глухого кута. Американські представники зустрілися з президентом США Трампом, щоб представити йому останню пропозицію Вашингтона та отримати його оцінку перед переговорами в Маямі. Очікується, що зустрічі триватимуть два дні», — зазначає видання.

Реклама

Як пишуть журналісти, серед питань для обговорення — гарантії безпеки для України, план її повоєнного економічного розвитку та інші аспекти врегулювання війни.

Переговори про мир в Україні — що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна делегація цього тижня відвідає США. За його словами, вона має донести до представників адміністрації Дональда Трампа позицію Києва щодо необхідності посилення тиску на Путіна.

Зеленський зазначив, що, крім питання протиповітряної оборони, українська сторона планує обговорити переговорний процес.

З його слів, США мають посилити тиск на Росію за допомогою санкцій та інших заходів, а також продовжити фінансову підтримку України й допомогу у сфері ППО, щоб спонукати Путіна сісти за стіл переговорів.

Реклама

У Кремлі стверджують, що виступають за «комплексне врегулювання конфлікту» з Україною, однак наразі не бачать перспектив для дипломатичного вирішення.

Новини партнерів

Новини партнерів