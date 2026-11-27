Сибіга провів розмову з главою МЗС Лівії після інциденту в порту Бенгазі / © Associated Press

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своїм колегою з Лівії після інциденту з кораблем РФ в порту Бенгазі.

Про це Сибіга розповів у соцмережах.

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«Я пояснив своєму колезі, що жодна з дій України ніколи не була спрямована проти Лівії чи лівійського народу, а лише проти російських військових об’єктів, які безпосередньо слугують веденню Росією війни проти України, висловив жаль щодо ненавмисних наслідків і передав щирі співчуття лівійському народові», — зазначив міністр.

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Глава МЗС України запевнив, що Київ не має наміру переносити російсько-українську війну на територію Лівії чи будь-якої іншої держави.

Україна заявила про готовність розвивати відносини з Лівією

Окремо Сибіга зауважив, що Україна має давні дружні зв’язки з Лівією та готова поглиблювати двосторонню співпрацю.

Він нагадав, що українські медики допомагали лівійцям у складні періоди історії країни, а українське зерно та інші продовольчі товари роблять внесок у продовольчу безпеку Лівії.

«Ми прагнемо й надалі зміцнювати наше партнерство та розширювати співпрацю не лише у сфері охорони здоров’я та продовольчої безпеки, а й в економічній, торговельній і політичній сферах», — додав Андрій Сибіга.

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Україна затопила російський корвет у порту Бенгазі: головне

Нагадаємо, 22 листопада 2026 року в лівійському порту Бенгазі після вибуху затонув російський багатоцільовий корвет «Меркурій».

Україна підтвердила, що провела операцію із застосуванням морських безпілотників.

Президент Володимир Зеленський 23 листопада підтвердив, що поблизу узбережжя Лівії для операції застосували сім безпілотних надводних апаратів українського виробництва.

Своєю чергою у Лівії пригрозили Україні, назвали затоплення російського корвета в Бенгазі «оголошенням війни» та звернулися до Радбезу ООН.

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