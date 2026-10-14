Лондон готує "нічний жах" для РФ: підсумки переговорів Зеленського з британським прем'єром

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем / © скриншот з відео

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Велика Британія посилює військову підтримку України на тлі російських атак і напруження у відносинах Києва з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Під час візиту президента Володимира Зеленського до Лондона 14 жовтня британська влада підтвердила, що прискорить передавання тисяч ракет для української оборони, а також готує додаткові військові та фінансові заходи підтримки.

Про це повідомляє Politico.

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Понад 5000 ракет для України — що відомо про постачання

Велика Британія прискорить постачання Україні понад 5000 легких багатоцільових ракет LMM протягом наступних чотирьох років. На ці постачання уже передбачили 1,6 млрд фунтів стерлінгів.

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Важливо, що йдеться про прискорення уже погодженої програми, а не про нову угоду на 5000 ракет, укладену під час нинішнього візиту. Контракт на їхнє виробництво оголосили ще в березні 2025 року. Ракети виготовляє компанія Thales на підприємстві в Белфасті.

LMM призначені для ураження різних повітряних і наземних цілей. Нині особливо важливими такі ракети для України робить здатність застосовувати їх проти реактивних безпілотників, які Росія запускає по українських містах та інших регіонах. Ці дрони літають швидше та на більшій висоті, ніж звичайні «Шахеди», тому їх складніше перехоплювати.

Яку ще допомогу та обмеження оголосив Лондон

Окрім прискорення постачання LMM, Велика Британія оголосила про пакет ракет для протиповітряної оборони вартістю 45 млн фунтів стерлінгів. З цієї суми 10 млн фунтів планують спрямувати на постачання, які мають задовольнити найнагальніші потреби України напередодні зими.

Британський уряд дав доручення підготувати додаткові пакети військової та фінансової допомоги, а також нові санкційні заходи проти Росії. Конкретні параметри цих майбутніх пакетів на момент оголошення ще опрацьовувалися.

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Ще один крок стосується російського скрапленого природного газу. Лондон заявив про намір заборонити морські послуги, які сприяють його експорту з Росії. Такі обмеження мають ускладнити використання британських можливостей у сферах судноплавства та страхування для транспортування російського газу.

Очільник британського уряду Енді Бернем заявив, що підтримка України необхідна не лише для захисту українців, а й для безпеки самої Великої Британії. Він запевнив, що Лондон готовий продовжувати допомогу стільки, скільки буде потрібно.

Інші напрями британської підтримки України

У жовтні 2025 року Велика Британія домовилася про виробництво українського дрона-перехоплювача OCTOPUS для подальших випробувань в Україні. Угода передбачала виготовлення першої партії безпілотників. Це стало одним із прикладів оборонної співпраці, коли партнери допомагають не лише постачанням готової зброї, а й розгортанням її виробництва.

Менш ніж за рік після цієї домовленості, у липні 2026-го, стало відомо, що Лондон розробляє нову балістичну ракету Nightfall для українського війська. Водночас у Британії прагнуть не лише посилити далекобійний потенціал ЗСУ, а й відновити власні можливості зі створення такої зброї. Передавання новітньої балістичної зброї для ЗСУ заплановано до кінця 2027 року.

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Крім того, під час нещодавнього візиту до України, який відбувся 8 жовтня 2026 року, міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд анонсував санкції проти РФ. Також британський посадовець разом з українським президентом Володимиром Зеленським відвідав Прилуки, де на власні очі побачив наслідки російського ракетного удару. Після цього він заявив про необхідність посилення тиску на Москву, щоб змусити її перейти до переговорів.

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