Лондон готує військових для України: що стоїть за новими планами Британії

Миротворці

Через чотири роки після початку повномасштабної війни Росії проти України Велика Британія оголосила про нові військові, гуманітарні та енергетичні пакети допомоги Києву. У Лондоні наголошують: підтримка України є питанням власної безпеки Британії та всієї Європи.

Відповідна заява зʼявилась на офіційному сайті Великої Британії.

Прем’єр-міністр Кір Стармер разом із президентом Франції Еммануелем Макроном провів зустріч Коаліції охочих. Раніше країни заявляли про готовність розмістити військовий контингент в Україні після завершення війни.

У межах підготовки вже створено багатонаціональний штаб чисельністю близько 70 осіб. На планування можливого розгортання британських військ уряд виділив 200 млн фунтів стерлінгів.

Уряд Британії оголосив комплекс заходів підтримки, зокрема:

20 млн фунтів стерлінгів на відновлення та захист енергосистеми після російських атак. Загальний обсяг британської енергетичної допомоги Україні перевищив 490 млн фунтів.

5,7 млн фунтів на гуманітарну допомогу для прифронтових громад, евакуацію цивільних і підтримку переселенців.

30 млн фунтів на зміцнення стійкості українського суспільства та документування воєнних злочинів Росії.

Британія була найбільшим донором Гуманітарного фонду України 2025 року.

Підготовка військових і медиків

Особливу увагу Лондон приділяє військовій підготовці. Українські пілоти проходять навчання на британських базах, щоб у майбутньому стати інструкторами вертолітної авіації.

Крім того, британські військові лікарі, хірурги та медсестри надають наставництво українським медикам. Вони допомагають проводити складні операції та лікувати бойові травми, використовуючи досвід сучасної військової медицини.

Раніше у лютому Британія також оголосила про передачу Україні пів мільярда фунтів на протиповітряну оборону та тисячі ракет для боротьби з дронами.

Політична позиція Лондона

Прем’єр Кір Стармер заявив, що Україна продовжує захищати свободу Європи, а Росія не переможе у війні.

Міністр закордонних справ Іветт Купер також звинуватила Москву у спробах знищити українську ідентичність на окупованих територіях, включно з примусовою паспортизацією, депортаціями дітей та репресіями проти цивільних.

Міністр оборони Джон Гілі підкреслив, що 2026 рік має стати роком завершення війни.

Де можуть розмістити іноземні війська

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Велика Британія та Франція готові направити в Україну по одній бригаді чисельністю до 5 тисяч військових.

Київ наполягає, що міжнародний контингент має перебувати ближче до лінії фронту як фактор стримування Росії. Водночас партнери поки не готові розміщувати війська безпосередньо на передовій.

Іноземні війська в Україні — останні новини

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон закликав направити небойові війська в Україну вже зараз, щоб продемонструвати рішучість Заходу та вплинути на позицію Кремля.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив, що розміщення контингенту розглядається як ключовий елемент гарантій безпеки після завершення війни. До цього можуть долучитися не лише країни ЄС, а й партнери поза Європою.

Водночас США не планують направляти свої війська, але готові забезпечувати підтримку місій союзників.