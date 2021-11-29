Лондон ініціює термінову нараду міністрів охорони здоров'я країн G7 через "Омікрон"

Вони обговорюватимуть розповсюдження нового варіанту коронавірусу.

Уряд Великої Британії скликає 29 листопада термінове засідання міністрів охорони здоров'я країн G7 для обговорення розповсюдження нового варіанту коронавірусу - "Омікрона".

Про це пише DW.

Раніше Лондон оголосив про вжиття заходів задля стримування поширення у королівстві варіанта коронавірусу, зокрема кожен, хто прибуває до Великої Британії, зобов'язаний зробити ПЛР-тест на коронавірус і перебувати в ізоляції до отримання його результатів.

Також органи охорони здоров'я Нідерландів повідомили, що виявили щонайменше 13 випадків інфікування новим варіантом коронавірусу серед пасажирів двох літаків, які прилетіли з Південно-Африканської Республіки.

Тести на коронавірус в аеропорту Амстердама здали понад 600 пасажирів нідерландської авіакомпанії KLM, які два дні тому прилетіли з ПАР. COVID-19 виявили у 61 з них, а 13 пасажирів виявилися інфікованими саме варіантом під назвою "Омікрон".

Два випадки інфікування новим варіантом коронавірусу зафіксували в Данії. За даними Державного інституту сироваток Данії, ним заражені двоє людей, які теж повернулися з ПАР.

У Німеччині підтвердився вже третій випадок інфікування цим варіантом коронавірусу. Інфікований подорожній прибув в країну з ПАР через аеропорт Франкфурта-на-Майні. Також новий варіант коронавірусу, який вперше зафіксували в ПАР, вже підтвердився у хворих у Великої Британії та Італії.

Напередодні про підозри щодо виявлення саме нового виду вірусу повідомили і в Австрії. Пацієнта, який з високою ймовірністю заразився саме цим варіантом, виявили у федеральній землі Тироль.

Чим небезпечний новий варіант коронавірусу

За словами вчених, новий варіант COVID-19 має щонайменше десять мутацій. Вчені зафіксували ознаки того, що він поширюється швидше, ніж "Дельта". Крім того, він може спричиняти велике навантаження на імунну систему людини. Поки що експерти констатують, що цей варіант поширюється передусім серед молодих людей.

Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон" як такий, що викликає занепокоєння. Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров'я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанту у хворих COVID-19 збільшується.

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