"Лондон працює дуже інтенсивно": Кулеба розповів про переговори з Британією

"Лондон працює дуже інтенсивно": Кулеба розповів про переговори з Британією

Росія вже добу атакує Україну.

Прем'єр-міністр Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков провели переговори із британською стороною. Головна тема - Росія пішла проти України та як її зупинити.

"Вперше відбулася розмова 2+2 глав міністерств закордонних справ і оборони України та Великої Британії. Теми: санкції та зброя. Лондон працює дуже інтенсивно з обидвох питань. Британія вірить в Україну та нашу перемогу над агресором", - повідомив Кулеба.