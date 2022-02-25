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"Лондон працює дуже інтенсивно": Кулеба розповів про переговори з Британією

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"Лондон працює дуже інтенсивно": Кулеба розповів про переговори з Британією

Associated Press

Росія вже добу атакує Україну.

Прем'єр-міністр Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков провели переговори із британською стороною. Головна тема - Росія пішла проти України та як її зупинити.

"Вперше відбулася розмова 2+2 глав міністерств закордонних справ і оборони України та Великої Британії. Теми: санкції та зброя. Лондон працює дуже інтенсивно з обидвох питань. Британія вірить в Україну та нашу перемогу над агресором", - повідомив Кулеба.

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