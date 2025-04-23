- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 1 хв
Лондон відповів на жорстку заяву Вашингтона про переговори з РФ
Британія підтримала Україну після заяви Венса про вихід США з мирного процесу.
Після гучної заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса про можливий вихід Вашингтона з мирного процесу, Велика Британія дала чіткий сигнал підтримки Києву.
Про це пише The Telegraph.
Джей Ді Венс вимагав від Росії та України прийняти мирні ініціативи США або Вашингтон відмовиться від участі в переговорах.
Своєю чергою, представник уряду Великої Британії підтвердив, що країна підтримує зусилля США щодо мирного завершення війни, однак наголосив, що «в кінцевому підсумку рішення щодо майбутнього України має прийняти самостійно Україна».
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кремль прокоментував заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про можливий вихід Вашингтона з мирного процесу. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не сприймає це як ультиматум і продовжує контакти зі США.