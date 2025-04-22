Лондонський компроміс: США наполягають на поступках для РФ, щоб зупинити війну

Володимир Путін, Дональд Трамп, Володимир Зеленський / © ТСН.ua

Реклама

США проведуть у середу, 23 квітня 2025 року в Лондоні переговори з українськими та європейськими офіційними особами, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на угоді щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що держсекретар США Марко Рубіо та спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог зустрінуться з міністрами закордонних справ і радниками з національної безпеки Франції, Німеччини, Великої Британії та України, повідомили джерела, знайомі з цим питанням, на умовах анонімності для обговорення приватних обговорень.

Реклама

Водночас речник Ради національної безпеки США не відповів на запит про коментар.

Зустріч призначена як продовження зустрічей у Парижі минулого тижня, де США поділилися пропозиціями щодо забезпечення припинення вогню та мирної угоди між Росією та Україною. Раніше ЗМІ повідомляли, що США готові пом’якшити санкції проти Москви та визнати контроль Росії над Кримом.

“Пропозиція США фактично заморозить лінію фронту у війні, яка триває вже четвертий рік, і Росія збереже фактичний контроль над більшістю інших територій, які зараз окуповують її війська на сході та півдні України. Мета України щодо вступу до НАТО також не буде розглядатися, хоча будь-яка угода повинна буде включати гарантії безпеки для Києва, щоб забезпечити виконання будь-якої угоди, за словами людей, знайомих з переговорами”, — пише видання.

Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не поступатиметься території Росії.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів, коли назве деталі "мирної угоди" між РФ і Україною.