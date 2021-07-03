"Ловіть свою гру, думайте лише про перемогу": Зеленський звернувся до гравців збірної з футболу

"Ловіть свою гру, думайте лише про перемогу": Зеленський звернувся до гравців збірної з футболу

За словами президента, сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є чого повчитися в дітей.

Президент Володимир Зеленський підтримав збірну України з футболу і звернувся до гравців з підтримкою на матчі 1/4 фіналу Євро-2020 за допомогою відеозв'язку.

"Поговорили, посміялися, налаштувалися! Знаєте, про що думаю? Англійців часто називають "батьками футболу", у нас – один із наймолодших складів на цьому Євро", - написав президент на сторінці у Facebook.

За словами очільника держави, сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є чого повчитися в дітей.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

"Хлопці, ловіть свою гру, думайте лише про перемогу, а ми зробимо все, щоб ви ні на мить не забували: з вами на полі – 40 мільйонів українців", - резюмував він.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський підтримав збірну України з футболу і звернувся до всіх українців з проханням вболівати за наших гравців. У свою чергу, Міністерство оборони України опублікувало патріотичне відео з підтримкою українських спортсменів на матчі 1/4 фіналу Євро-2020.

Нагадаємо у суботу, 3 липня , збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі Чемпіонату Європи. Підопічні Андрія Шевченка в 1/4 фіналу Євро-2020 протистоятимуть національній команді Англії. Поєдинок Україна - Англія відбудеться на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Початок - о 22:00 за київським часом.

Про головні події довкола чвертьфіналу Євро-2020 Україна - Англія - у нашому матеріалі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання