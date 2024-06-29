Лубінець показав кадри повернення додому з полону цивільних українців

Катерина Брюханова, Людмила Гончаренко, Павло Купрієнко, Микола Швець та Наталія Захаренко, яких утримували в Білорусі, нині вже в Україні. Історія кожного з них наповнена болем, однак – вже все позаду.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у повідомленні у соціальній мережі.

Утримання в російських стінах закінчилося і для ще пʼяти цивільних українців. Це Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого утримували з 2021 року. Валерій Матюшенко, який з 2017 року не бачив своїх рідних.

Українці повернулися з полону (5 фото)

Олена Пех, яку донька чекає з 2018-го року. Богдан Гелета та Іван Левицький, священники Української греко-католицької церкви, які чинили опір окупаційним військам у Бердянську.

"Із ними зустрілися та поспілкувалися працівники нашого Офісу, зафіксували їх фізичний та моральний стан. Громадяни однозначно потребують реабілітації. А ми, своєю чергою, будемо опікуватися тим, щоб їхніх прав дотримувалися! Повага і вдячність Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за здійснену колосальну роботу!", - наголосив Лубінець.

Обмін полоненими був на межі зриву!

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