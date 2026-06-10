Лубінець розповів про несподіваний дзвінок від Єрмака після звільнення з ОП

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець / © Дмитро Лубінець

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що після звільнення з Офісу президента Андрій Єрмак звертався до нього з пропозицією співпраці.

Про це інформує «Радіо Свобода».

Як розповів Лубінець, дзвінок від Єрмака надійшов уже тоді, коли той працював адвокатом і очолював комітет у Національній асоціації адвокатів України.

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«Він сказав, що зараз як адвокат займається захистом прав постраждалих від війни і запропонував співпрацю… Він запропонував підписати меморандум», — зазначив омбудсман.

За словами Лубінця, він відхилив цю пропозицію, оскільки не бачив у ній потреби.

«Я вважаю, що якщо я підписую меморандум з додатковим інструментарієм захисту прав людини, то я автоматично не справляюся зі своєю роботою», — пояснив свою позицію омбудсман.

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року президент Володимир Зеленський звільнив Єрмака з посади керівника Офісу президента. У січні 2026 року стало відомо, що Єрмак відновив свою адвокатську ліцензію, призупинену 2020 року.

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У березні Єрмак очолив новостворений Комітет НААУ з питань захисту постраждалих від агресії та компенсаційних механізмів. Разом із ним очільниця асоціації Лідія Ізовітова створила ще три профільні комітети — з питань психічного здоров’я, нафтогазової сфери та медіації. Повідомлялося, що робота керівників цих комітетів здійснюватиметься на громадських засадах, а їхня діяльність передбачає співпрацю з державними органами, міжнародними та правозахисними організаціями.

Зауважимо, 21 травня суд відхилив апеляцію Єрмака у справі, де його підозрюють у причетності до легалізації (відмивання) 460 млн грн, отриманих злочинним шляхом, під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія». Ексголові ОП залишили чинним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 140 млн грн.

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