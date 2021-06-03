Лукашенка можуть визнати загрозою міжнародній безпеці: Рада сьогодні розгляне постанову

Нардепи 3 червня планують розглянути відповідний проєкт постанови.
Верховна Рада 3 червня може розглянути постанову про визнання Олександра Лукашенко загрозою міжнародній безпеці.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок. 3 червня.
У проєкті постанови сказано, що примусова посадка літака в Мінську поставила під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу, а дії білоруської влади очевидно містять ознаки міжнародного тероризму.
Нагадаємо, 23 травня у Мінську посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст і блогер Роман Протасевич. Опозиціонера відразу ж затримали.
Ймовірно, в розмові з бортпровідником рейсу він просив не приземлятися в Мінську. Протасевич сказав бортпровіднику: "Не робіть цього, вони вб'ють мене. Я біженець".
Саміт ЄС ухвалив рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Зокрема, й Україна заборонила польоти над повітряним простором країни 26 травня.
Своєю чергою, у Білорусі здивовані рішенням України припинити авіасполучення: Мінськ направив Києву ноту.
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