Лукашенко цинічно заявив, що не хоче війни, але дав попередження Заходу

За його словами, готовий захищати "суверенітет і незалежність" своєї країни.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно заявив, що не хоче війни. Втім, якщо виникне агресія, то білоруси готові "серйозно відповісти".

Про це "президент" заявив в інтерв'ю китайським ЗМІ.

Попри те, що Білорусь стала плацдармом для запуску російських ракет та наступу на Україну, Лукашенко цинічно заявив про "миролюбство". Втім, пригрозив, що готовий захищати "суверенітет і незалежність" країни. Мовляв, таку позицію Мінськ вже доніс і до України, і до Британії, і до США.

"Я їх попередив, що не дай боже буде розв'язана агресія з території України на територію Білорусі, ми відповімо, але це буде зовсім інша війна. Вона набуде миттєво іншого характеру. Тут ми чинитимемо опір і відстоюватимемо нашу землю, боротимемося з агресором, зокрема і військами Російської Федерації. Разом", - каже "президент".

Роздумуючи про війну, самопроголшений президент згадав французько-російську війну 1812-го, Першу світову та Другу світову.

"Ми знаємо, що таке війна. Ми в останній війні втратили третину свого населення. У чужій фактично війні. Так виходило, що Наполеон д Росії йшов нас туди й назад. Перша світова війна – театр бойових дій був тут. Друга світова війна - театр воєнних дій переважно у Білорусі. Ми не хочемо жодної війни", - висловився диктатор.

За його словами, поки ні на території Польщі, ні на території Литви і України "концентрації військ для того, щоб втягнути нас у війну, немає".

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що нібито є "унікальний момент" для завершення війни агресорки РФ - або, як він називає, "конфлікту в Україні".

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