Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лукашенко цинічно заявив, що не хоче війни, але дав попередження Заходу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1652
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лукашенко цинічно заявив, що не хоче війни, але дав попередження Заходу

Фото: Getty Images

За його словами, готовий захищати "суверенітет і незалежність" своєї країни.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно заявив, що не хоче війни. Втім, якщо виникне агресія, то білоруси готові "серйозно відповісти".

Про це "президент" заявив в інтерв'ю китайським ЗМІ.

Попри те, що Білорусь стала плацдармом для запуску російських ракет та наступу на Україну, Лукашенко цинічно заявив про "миролюбство". Втім, пригрозив, що готовий захищати "суверенітет і незалежність" країни. Мовляв, таку позицію Мінськ вже доніс і до України, і до Британії, і до США.

"Я їх попередив, що не дай боже буде розв'язана агресія з території України на територію Білорусі, ми відповімо, але це буде зовсім інша війна. Вона набуде миттєво іншого характеру. Тут ми чинитимемо опір і відстоюватимемо нашу землю, боротимемося з агресором, зокрема і військами Російської Федерації. Разом", - каже "президент".

Роздумуючи про війну, самопроголшений президент згадав французько-російську війну 1812-го, Першу світову та Другу світову.

"Ми знаємо, що таке війна. Ми в останній війні втратили третину свого населення. У чужій фактично війні. Так виходило, що Наполеон д Росії йшов  нас туди й назад. Перша світова війна – театр бойових дій був тут. Друга світова війна - театр воєнних дій переважно у Білорусі. Ми не хочемо жодної війни", - висловився диктатор.

За його словами, поки ні на території Польщі, ні на території Литви і України "концентрації військ для того, щоб втягнути нас у війну, немає".

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що нібито є "унікальний момент" для завершення війни агресорки РФ - або, як він називає, "конфлікту в Україні".

Читайте також:

Криве дзеркало "Мюнхена": Лукашенко вчергове приїхав до Путіна, чим закінчилась їхня "конференція"

Криве дзеркало "Мюнхена": Лукашенко вчергове приїхав до Путіна, чим закінчилась їхня "конференція"

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1652
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація