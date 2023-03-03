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Лукашенко дуже хитрий, пішов по стопах Токаєва: Подоляк висловився про візит диктатора до Китаю

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Лукашенко дуже хитрий, пішов по стопах Токаєва: Подоляк висловився про візит диктатора до Китаю

Фото: Associated Press

Лукашенко хоче мати рівні відносини не тільки з Росією.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дуже хитра людина. Він чітко розуміє акценти, що вже стоять у війні, яку Москва розв'язала проти України понад рік тому. 

Таку думку представник ОП висловив в ефірі "24 каналу".

Подоляк переконаний, що візит Лукашенка до Китаю не був зумовлений тим, що нібито диктатор хоче випросити в Сі Цзіньпіна щось для Путіна.

"Немає сенсу добувати щось для Путіна: ні тактичного, ні навіть стратегічного. Лукашенко у цьому плані дуже хитра людина. Тобто він чітко розуміє акценти, які вже стоять у цій війні. Безумовно, з пропагандистської точки зору він робить певні заяви", - наголосив представник ОП. 

Подоляк висловив свою думку про те, що Лукашенко пішов по стопах президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

"Він хоче мати рівні відносини не тільки з Росією, маю на увазі рівні – з іронією говорю. Він хоче мати певні відносини з Китаєм для того, щоб гарантувати собі деякі недоторканні можливості", - висловився він. 

Нагадаємо, Олександр Лукашенко здійснив візит до Китаю з метою "вибудовування відносин". Там диктатр оголосив "своє завдання". Мовляв, ййдеться про "недопущення глобального протистояння, яке не матиме переможців", про що і оголосив у КНР.

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Дата публікації
Перегляди
4886
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