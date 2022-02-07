Лукашенко хоче стати полковником радянської армії, а Путіну обіцяє дати генерала

Водночас Лукашенко не бачить проблеми в тому, що "президент незалежної Білорусі буде полковником російської армії".
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко згадав про невиконану обіцянку президента Росії Володимира Путіна присвоїти йому звання полковника.
Про це він заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, пише БЕЛТА.
"Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісімуса зірку повісити чи генеральську! Путін – полковник, обіцяв мені полковника присвоїти – досі не присвоїв", - сказав Лукашенко.
Водночас Лукашенко не бачить проблеми в тому, що "президент незалежної Білорусі буде полковником російської армії".
"Це моя проблема... Пообіцяв - роби", - сказав він.
Також через те, що служив не в російській армії, а в радянській, Лукашенко сказав що "готовий стати і полковником радянської армії", а президенту РФ Володимиру Путіну пообіцяв "потім дати звання генерала".
Нагадаємо:
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із військовими погрозами на адресу України. За його словами, Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі.
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