Лукашенко і білоруське керівництво є учасниками війни - міністр закордонних справ Естонії

Естонське Міністерство закордонних справ викликало представника Білорусі, щоб висловити засудження щодо допомоги, яку Мінськ надає Росії у війні проти України.

Про це повідомив голова відомства Урмас Рейнсалу, пише "Зеркало".

Рейнсалу наголосив, що білоруська влада причетна до війни, яку Москва 24 лютого розпочала в Україні. "Російська армія використовує білоруські боєприпаси, запчастини та територію для завдання авіаударів по Україні, що робить Лукашенко та білоруське керівництво учасниками війни", - заявив він.

Міністр закордонних справ Естонії також наголосив, що Таллін підтримуватиме демократичні зусилля білоруської опозиції. Крім того, у відповідь на рішення Білорусі щодо скорочення чисельності співробітників посольства Естонії в Мінську, Естонія встановлює ліміт складу білоруського представництва в Таллінні. Так, а Естонії можуть продовжувати працювати один білоруський дипломат та один адміністративно-технічний співробітник.

"Співпраця" Росії та Білорусі

На початку жовтня російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Лукашенко домовилися про розгортання військ. Аналітики ISW вважають, що Лукашенко навряд наважаться атакувати Україну з півночі. Мовляв, угрупування військ буде складатися з мобілізованих або призовників, а вони мають низький рівень підготовки.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що білоруська армія не готова до вторгення в Україну. Мовляв, режим Лукашенка просто уже віддав Путіну запаси зброї та техніки.

До слова, Лукашенко заявив про військову загрозу для своєї країни і звинуватив Україну в підготовці наступу. Пролунали такі заяви білоруського диктатора на тлі того, що агресарка Росія засередила у його країні озброєння, а територія Білорусі стала плацдармом для запуску по Україні ракет.

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